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13:31, 24 августа 2023Мир

Путин заявил о бесплатных поставках зерна в Африку вопреки ограничениям

Президент России Путин заявил о поставках зерна в Африку вопреки ограничениям

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о бесплатных поставках зерна в Африку вопреки существующим санкционным ограничениям. Об этом стало известно ТАСС.

«Мы все это делаем, кстати говоря, вопреки препятствиям, которые нам чинят, невзирая на введенные в отношении нашего экспорта незаконные санкции, серьезно усложняющие транспортную логистику, страхование и проводку платежей», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что речь идет о гуманитарных поставках зерна, договоренности о которых были достигнуты по итогу состоявшегося второго экономического и гуманитарного саммита «Россия — Африка». Предполагается, что Россия поставит от 25 до 50 тысяч тонн зерна.

Российский лидер добавил, что подобные поставки стали возможными благодаря рекордным урожаям зерна, собираемым в последние годы.

Ранее Путин пообещал Африке российское зерно. Он отметил, что поставки российского зерна будут проходить в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН. По его словам, Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку 10 миллионов тонн зерна только за первое полугодие текущего 2023 года.

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    Максим Габриелян
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