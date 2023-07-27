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12:42, 27 июля 2023Мир

Путин пообещал Африке российское зерно

Президент России Владимир Путин пообещал Африке российское зерно

Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС / РИА Новости

Россия уделяет и будет уделять внимание поставкам своего зерна в страны Африки, заявил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

«Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки», — сказал российский лидер на пленарном заседании саммита «Россия-Африка».

Путин отметил, что поставки российского зерна будут проходить в том числе в качестве гуманитарной помощи по линии Продовольственной программы ООН. По его словам, Россия, несмотря на все ограничения, экспортировала в Африку 10 миллионов тонн зерна только за первое полугодие текущего 2023 года.

Москва готова уже в ближайшее время «поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР, Эритрее по 25 тысяч тонн зерна», поскольку в России «в этом году вновь ожидается рекордный урожай», добавил президент.

Ранее президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил, что страны Африки хотят найти удовлетворяющее как Россию, так и Африку решение по конфликту на Украине.

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    Валентина Шварцман
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