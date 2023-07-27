Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:16, 27 июля 2023Мир

В Африке захотели найти удовлетворяющее Россию решение по Украине

Глава Африканского союза: Африка желает найти удовлетворяющее ее и РФ решение по Украине

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Страны африканского континента хотят найти удовлетворяющее как Россию, так и Африку решение по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, его слова передает корреспондент «Ленты,ру».

«Мы здесь, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое удовлетворило бы вашу братскую страну, Россию, а также африканский континент», — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита Россия — Африка.

По словам Ассумани, Африка «не закрывает глаза» на украинский конфликт, поскольку страны континента имеют «партнерские отношения» как с Москвой, так и с Киевом. «Мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе на Африке», — подчеркнул глава Африканского союза.

Ранее Путин заявил, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) может быть принято уже на ближайшем саммите организации в Индии в сентябре 2023 года.

Что думаешь? Оцени!
    Глеб Бажуткин
    Обсудить
    Последние новости

    Шесть человек погибли при крушении вертолета Ми-8 в российском регионе

    Автозаправки начали торговать бензином себе в убыток

    В МЧС подтвердили гибель шести человек при крушении вертолета на Алтае

    Украинка с самыми большими скулами в мире испугала поклонников увеличением груди

    Ким Кардашьян вышла в свет с сумкой за 27 миллионов рублей

    ФСБ сообщила о 15-летнем приговоре двум украинским шпионам

    Африка попросила у Путина поддержки для членства в СБ ООН

    Раскрыта популярность чат-ботов среди россиян

    В Африке захотели найти удовлетворяющее Россию решение по Украине

    Мишустин приехал в российский город и удивился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости