В Африке захотели найти удовлетворяющее Россию решение по Украине

Глава Африканского союза: Африка желает найти удовлетворяющее ее и РФ решение по Украине

Страны африканского континента хотят найти удовлетворяющее как Россию, так и Африку решение по конфликту на Украине. С таким заявлением выступил президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани, его слова передает корреспондент «Ленты,ру».

«Мы здесь, чтобы попытаться найти какое-то решение, которое удовлетворило бы вашу братскую страну, Россию, а также африканский континент», — сказал он на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита Россия — Африка.

По словам Ассумани, Африка «не закрывает глаза» на украинский конфликт, поскольку страны континента имеют «партнерские отношения» как с Москвой, так и с Киевом. «Мы наблюдаем негативные последствия, которые отражаются на всем мире, в том числе на Африке», — подчеркнул глава Африканского союза.

Ранее Путин заявил, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) может быть принято уже на ближайшем саммите организации в Индии в сентябре 2023 года.