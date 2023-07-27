Путин назвал возможные сроки расширения G20

Путин: Москва рассчитывает, что Африканский союз подключат к G20 в сентябре

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) будет принято уже на ближайшем саммите в Индии — он пройдет в сентябре. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия одной из первых откликнулась на предложение о предоставлении Африканскому союзу полномочного, полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре», — отметил Путин.

Он также заявил, что Москва рассматривает Африканский союз как «ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте».