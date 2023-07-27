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11:25, 27 июля 2023Мир

Путин назвал возможные сроки расширения G20

Путин: Москва рассчитывает, что Африканский союз подключат к G20 в сентябре

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Россия рассчитывает, что решение о подключении Африканского союза к «Большой двадцатке» (G20) будет принято уже на ближайшем саммите в Индии — он пройдет в сентябре. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Россия одной из первых откликнулась на предложение о предоставлении Африканскому союзу полномочного, полноправного членства в "Группе двадцати". Рассчитываем, что это решение будет принято уже в сентябре», — отметил Путин.

Он также заявил, что Москва рассматривает Африканский союз как «ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте».

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