Президент РФ Путин написал статью о развитии отношений с Африкой и зерновой сделке

Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего», в которой рассказал о развитии отношений с африканским континентом, а также о зерновой сделке. Она опубликована официальном сайте Кремля.

Глава государства обозначил основные направления сотрудничества на ближайшие десятилетия. Он рассказал, что Москва планирует развивать экономические связи с Африкой, как с отдельными странами, так и с объединениями.

Путин призвал предоставить африканским странам достойное место в Совете Безопасности ООН и G20. Он указал, что Россия с удовлетворением воспринимает повышающийся авторитет африканских государств и стремление взять в свои руки решение проблем континента.

Президент отметил большую значимость предстоящего саммита, на котором предстоит принять декларацию, ряд совместных заявлений, а также утвердить план действий для партнерства.

Путин заявил, что зерновая сделка потеряла смысл, поскольку Запад не выполнил ни одно из ее условий и использовал для собственного обогащения. Он также подчеркнул, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе.

Российские лидер также указал, что новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. В нем займут свое место в том числе Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка.

