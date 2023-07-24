Путин назвал плюсы нового многополярного миропорядка

Президент Путин: новый многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным

Новый многополярный миропорядок будет более демократичным и справедливым. В нем займут свое место в том числе Азия, Африка, Ближний Восток и Латинская Америка, указал в своей статье «Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего» президент России Владимир Путин.

«В мире формируются мощные экономические и политические центры силы и влияния, которые все настойчивее заявляют о себе. Уверены, что новый, многополярный миропорядок будет более справедливым и демократичным», — отметил он.

Путин выразил надежду, что Африка «окончательно освободится от тяжелого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики».

Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что предлагаемая президентом России модель о многополярности лучше того миропорядка, какой предлагают США. Вашингтон, напротив, стремится к односторонней модели, регулируемой нормами «международного права», при которой правила и законы устанавливаются на ходу.

В октябре прошлого года Владимир Путин заявил, что изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет, как движение тектонических плит. По его мнению, подобные изменения являются естественным процессом, во время которых возникают новые центры сил.