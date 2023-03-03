Офицер ЦРУ Джиральди счел предлагаемую РФ модель отношений лучше той, что предлагают США

Предлагаемая президентом России Владимиром Путиным модель о многополярности лучше того миропорядка, какой предлагают США. Такое мнение в интервью YouTube-каналу Judging Freedom высказал офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди.

Беседуя с журналистом Эндрю Наполитано, Джиральди указал, что российский лидер в течение нескольких лет утверждает, что в мире существуют разные модели отношений и важно всем «позволить иметь свою собственную, как и собственную культуру, собственные интересы и тому подобное». «Для меня это очень разумный подход», — подчеркнул он.

Собеседник Наполитано подчеркнул, что Вашингтон, напротив, стремится к односторонней модели, регулируемой нормами «международного права», при которой правила и законы устанавливаются на ходу.

Ранее в США заявили о преимуществе России в украинском конфликте.