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04:51, 2 марта 2023Мир

В США заявили о преимуществе России в украинском конфликте

WSJ заявила, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России

Фото: РИА Новости

В украинском конфликте время сейчас на стороне России, заявила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

Автор статьи призвал поскорее отдать Вооруженным силам Украины (ВСУ) все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну. По его мнению, российский президент Владимир Путин сделал ставку на то, что время на его стороне. «Он уже переводит экономику своей страны на рельсы военного времени и наращивает производство столь необходимых его армии артиллерии и боеприпасов», — назвало издание преимущество РФ.

Журналист напомнил о словах Путина в послании Федеральному собранию. Он говорил о том, что попытки Запада обрушить российскую экономику провалились, и курс рубля стабилизировался, возобновился рост. По мнению автора, Россия готова к затяжному конфликту, а Украина — наоборот.

«Чем дольше конфликт затянется, тем больше украинцев погибнет. Они беспокоятся, что в конце концов на долгое сопротивление более густонаселенной России у них не хватит солдат», — подчеркнул он.

Ранее издание Global Times заявило, что Запад всеми силами пытается затянуть украинский конфликт, несмотря на то, что Москва и Киев готовы к переговорам.

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Марина Совина
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