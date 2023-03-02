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01:19, 2 марта 2023Мир

В Китае заявили о попытке Запада затянуть украинский конфликт

Обозреватель Global Times Блэклок заявил, что Запад пытается затянуть украинский конфликт

Фото: Sebastian Willnow / Globallookpress.com

Запад всеми силами пытается затянуть украинский конфликт, несмотря на то, что Москва и Киев готовы к переговорам, заявил обозреватель Марк Блэклок в своей статье в китайском издании Global Times.

По его словам, обе стороны конфликта открыты диалогу. По мнению автора, Запад противится урегулированию. Подтверждением этому служит его критика китайского мирного плана по Украине. Обозреватель отметил, что большинство западных политиков, похоже, как никогда готовы продолжать опосредованную борьбу с Россией. По его мнению, они рассматривают конфликт как «игру с нулевой суммой». «Гибнут не их войска, не их города бомбардируются и не их мирные жители вынуждены бежать из своих домов», — добавил журналист.

По этой причине, по его словам, западные страны отвергли «наилучшую возможность добиться мира с начала вооруженных действий». «Самым большим препятствием на пути к миру на Украине является повязка на глазах западных лидеров. Им необходимо ее снять», — подчеркнул он.

Ранее первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что чем дольше Запад затягивает начало переговоров с Россией, тем хуже будет Украине.

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Марина Совина
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