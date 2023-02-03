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13:22, 3 февраля 2023Мир

Названы последствия затягивания переговоров по Украине

Полянский: Россия будет вести переговоры с Западом из-за утраты Украиной суверенитета

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Чем дольше Запад затягивает начало переговоров с Россией, тем хуже будет Украине. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в интервью Newsweek.

«Будут переговоры России с Западом, Украина продемонстрировала полную утрату суверенитета. Чем дольше Запад ждет, тем хуже будет исход для Киева», — сказал он.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью испанской газете 20 minutos заявил, что сейчас не время для переговоров с Россией.

До этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад не хочет переговорного процесса России и Украины, поэтому увел Киев с курса на дипломатическое урегулирование конфликта.

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Глеб Бажуткин
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