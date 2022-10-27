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18:07, 27 октября 2022Россия

Путин сравнил изменения в мире с тектоническими плитами

Путин заявил, что тектонические изменения в мире идут на протяжении многих лет
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Пресс-служба Президента РФ

Изменения в миропорядке начались не после начала специальной военной операции России на Украине, а шли на протяжении многих лет, как движение тектонических плит. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

Сложившаяся в мире ситуация, считает глава государства, и, в частности, то, что происходит вокруг Украины, — это изменения, идущие на протяжении долгих лет. «Просто на это кто-то обращает внимание, кто-то нет, но это тектонические изменения всего миропорядка», — объяснил он.

По его мнению, подобные изменения являются естественным процессом, во время которых возникают новые центры сил.

Ранее Путин заявил, что даже в разгар холодной войны «никому в голову не приходило» отменять культуру и искусство стран-противников.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых Китай, Индия, Германия и другие.

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Никита Абрамов
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