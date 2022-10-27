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17:31, 27 октября 2022Россия

Путин порассуждал об отмене культуры и холодной войне

Президент Путин заявил, что в разгар холодной войны никто не отменял культуру оппонентов

Фото: Aleksey Babushkin / Kremlin Pool / Globallookpress.com

В разгар холодной войны «никому в голову не приходило» отменять культуру и искусство стран-противников. Об этом президент заявил в ходе пленарной сессии клуба «Валдай», трансляция доступна на официальном сайте мероприятия.

«Даже в самый разгар холодной войны, на пике противостояния систем, идеологий и военного соперничества никому даже в голову не приходило отрицать само существование культуры, искусства, науки других народов и своих оппонентов», — сказал глава государства.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что речь Путина во время сессии «Валдая» будут изучать, читать и перечитывать.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, среди которых есть Китай, Индия, Германия и другие.

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Никита Абрамов
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