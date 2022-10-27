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14:37, 27 октября 2022Россия

Кремль описал речь Путина на «Валдае» словами «будут читать и перечитывать»

Песков заявил, что выступление Путина на «Валдае» будут читать и перечитывать
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Речь президента России Владимира Путина, с которой он выступит на дискуссионном клубе «Валдай», необходимо будет серьезно изучать. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков описал выступление главы государства, передает РИА Новости.

«Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать», — подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин запланировал обширное выступление на пленарной сессии Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Он добавил, что модерировать дискуссию будет политолог, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов.

Открытие ежегодного заседания Валдайского клуба на тему «Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех» состоялось 24 октября. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, включая Китай, Индию, Германию и другие.

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Сергей Истомин
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Кремль описал речь Путина на «Валдае» словами «будут читать и перечитывать»
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