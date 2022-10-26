В Кремле заявили о подготовке Путина к обширному выступлению на «Валдае»

Песков заявил, что президент Путин запланировал обширное выступление на «Валдае»

Президент России Владимир Путин запланировал обширное выступление на пленарной сессии Валдайского клуба в четверг, 27 октября. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля заявил, что президент также готовится к обширной дискуссии, которая запланирована в рамках заседания Валдайского клуба. «Конечно же, [Путин] ответит на вопросы участников, традиционно, в прямом режиме вы все это увидите и услышите», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что модерировать дискуссию будет политолог, директор по научной работе «Валдая» Федор Лукьянов. Песков подчеркнул, что заседание «клуба обещает стать весьма и весьма важным мероприятием».

24 октября состоялось открытие ежегодного заседания Валдайского клуба. В число участников вошли 111 представителей 41 страны, включая Китай, Индию, Германию, Казахстан, Афганистан, ЮАР, Бразилию и другие. В этом году представители клуба обсуждают, каким может быть новое мироустройство после гегемонии Запада во главе с США.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» был основан при одноименном экспертно-аналитическом центре в 2004 году. Путин регулярно принимает участие в его заседаниях. Предыдущее выступление президента длилось более трех часов.

