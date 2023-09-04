Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи закончились

Длившиеся три часа переговоры Путина и Эрдогана в Сочи закончились

Длившиеся три часа переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи закончились. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли очень конструктивно. По его словам, «произошла сверка часов».

Первая часть встречи прошла в широком составе при участии делегаций. Дальше Путин и Эрдоган продолжили общение вдвоем.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о переговорах делегаций, заявил, что они прошли очень конструктивно. По его словам, состоялся «исчерпывающий анализ двусторонних отношений».