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16:23, 4 сентября 2023Мир

Переговоры Путина и Эрдогана в Сочи закончились

Длившиеся три часа переговоры Путина и Эрдогана в Сочи закончились

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Длившиеся три часа переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи закончились. Об этом сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры прошли очень конструктивно. По его словам, «произошла сверка часов».

Первая часть встречи прошла в широком составе при участии делегаций. Дальше Путин и Эрдоган продолжили общение вдвоем.

Ранее Песков, отвечая на вопрос о переговорах делегаций, заявил, что они прошли очень конструктивно. По его словам, состоялся «исчерпывающий анализ двусторонних отношений».

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    Александр Слабиев
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