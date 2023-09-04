В Кремле оценили переговоры Путина и Эрдогана в расширенном составе

Пресс-секретарь Песков: переговоры Путина и Эрдогана в Сочи прошли конструктивно

Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошли в конструктивной манере. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, кадры с комментарием опубликованы в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

«По всем направлениям прошли. Исчерпывающий анализ двусторонних отношений», — подчеркнул официальный представитель Кремля, оценивая первую часть состоявшихся в Сочи переговоров глав государств.

Он добавил, что Путин и Эрдоган успели выслушать подробные доклады министров и руководителей рабочих групп. По его словам, между сторонами состоялся полный обмен информацией. «Такая синхронизация, я бы сказал, сверка часов», — заключил он.

Ранее Песков высказался о документах по итогам встречи в Сочи Путина и Эрдогана.