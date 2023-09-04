Песков высказался о документах по итогам встречи Путина и Эрдогана
Песков: Путин и Эрдоган не подпишут никакие документы по итогам встречи в Сочи
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о документах по итогам встречи в Сочи лидера России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Его слова приводит РИА Новости.
Представителя Кремля спросили, будут ли политики подписывать какие-либо документы. «Нет», — ответил Песков.
Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились. Сообщается, что общая продолжительность переговоров в широком составе составила полтора часа.