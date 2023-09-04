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15:35, 4 сентября 2023Мир

Песков высказался о документах по итогам встречи Путина и Эрдогана

Песков: Путин и Эрдоган не подпишут никакие документы по итогам встречи в Сочи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался о документах по итогам встречи в Сочи лидера России Владимира Путина и главы Турции Тайипа Реджепа Эрдогана. Его слова приводит РИА Новости.

Представителя Кремля спросили, будут ли политики подписывать какие-либо документы. «Нет», — ответил Песков.

Ранее стало известно, что переговоры Путина и Эрдогана в широком составе завершились. Сообщается, что общая продолжительность переговоров в широком составе составила полтора часа.

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    Виктория Кондратьева
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