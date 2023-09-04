Путин допустил возвращение России в зерновую сделку

Путин: Россия может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. И я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту [Турции]», — отметил Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По его словам, возвращение России в сделку произойдет сразу же после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми. Турецкий лидер предположил, что новый пакет предложений, подготовленный в Анкаре, может способствовать восстановлению зерновой сделки. Также он признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока нет.