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17:46, 4 сентября 2023Мир

Путин допустил возвращение России в зерновую сделку

Путин: Россия может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований

Фото: Николай Гынгазов / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин допустил, что Москва может вернуться в зерновую сделку в случае учета ее требований. Об этом сообщает ТАСС.

«Хотел бы вновь подтвердить нашу принципиальную позицию: мы будем готовы рассмотреть возможность реанимировать зерновую сделку. И я сегодня об этом еще раз сказал господину президенту [Турции]», — отметил Путин по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

По его словам, возвращение России в сделку произойдет сразу же после того, как будут полностью выполнены все зафиксированные в ней договоренности о снятии ограничений на экспорт российской сельскохозяйственной продукции.

Ранее Эрдоган назвал ожидания России по зерновой сделке справедливыми. Турецкий лидер предположил, что новый пакет предложений, подготовленный в Анкаре, может способствовать восстановлению зерновой сделки. Также он признал, что эффективных альтернатив черноморской инициативе пока нет.

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    Максим Габриелян
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