Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:07, 4 сентября 2023Россия

Путин оценил возможность начала переговоров с Украиной

Путин: Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся в Сочи встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция совместной пресс-конференции велась в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Возможность возврата к переговорам между Россией и Украиной сохраняется и сейчас, подчеркнул Путин.

При этом с Москвой никто не обсуждал новых мирных инициатив по ситуации вокруг Украины, подчеркнул президент. Также он отметил роль Эрдогана в организации российско-украинского диалога, в частности, в достижении договоренностей, которые Киев «отправил на свалку».

4 сентября Путин объяснил выход России из зерновой сделки. Он объяснил это недобросовестными действиями Запада, направленными на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?

    В Великой Китайской стене проделали дыру

    Эрдоган призвал Киев смягчить позицию по совместным шагам с Москвой

    Россиянкам раскрыли шесть портящих волосы привычек

    Шойгу сообщил об уничтожении семи безэкипажных катеров ВСУ

    Шойгу заявил о провале контрнаступления Украины

    Шойгу оценил потери Украины

    Путин рассказал о бесплатных поставках зерна в Африку

    Популярный экс-участник КВН рассказал о выступлениях в нетрезвом виде

    Путин оценил возможность начала переговоров с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости