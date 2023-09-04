Путин оценил возможность начала переговоров с Украиной

Путин: Россия не отказывалась и не отказывается от переговоров с Украиной

Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. Об этом заявил президент России Владимир Путин по итогам состоявшейся в Сочи встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Трансляция совместной пресс-конференции велась в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Возможность возврата к переговорам между Россией и Украиной сохраняется и сейчас, подчеркнул Путин.

При этом с Москвой никто не обсуждал новых мирных инициатив по ситуации вокруг Украины, подчеркнул президент. Также он отметил роль Эрдогана в организации российско-украинского диалога, в частности, в достижении договоренностей, которые Киев «отправил на свалку».

4 сентября Путин объяснил выход России из зерновой сделки. Он объяснил это недобросовестными действиями Запада, направленными на достижение собственных целей в ущерб интересам Москвы.