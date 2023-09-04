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17:02, 4 сентября 2023Россия

Путин заявил об отсутствии обсуждений новых мирных инициатив по Украине

Путин заявил, что с Москвой никто не обсуждал новые мирные инициативы по Украине
СюжетПресс-конференция Путина:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Sputnik / Пресс-служба Президента РФ / Reuters

С Москвой никто не обсуждал новые мирные инициативы по ситуации на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции, трансляцию которой ведет Telegram-канал «Кремль. Новости».

Он напомнил, что при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана была достигнута договоренность, а также были согласованы проекты документов между российской и украинской сторонами. Однако, продолжил глава государства, Киев затем «отправил их на свалку».

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«Просто к этому никто не возвращается. Мы слышим о каких-то новых инициативах, но это не то, что когда-либо с нами обсуждалось. Поэтому мы ничего нового не воспринимаем», — сказал Путин.

24 февраля 2022 года началась специальной операции России в Донбассе. Таким образом, по словам президента Путина, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

Последние очные переговоры российской и украинской делегаций прошли во дворце Долмабахча в Стамбуле 29 марта 2022 года. 22 мая того же года о замораживании переговорного процесса заявлял глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он также сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров на высшем уровне.

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    Никита Абрамов
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