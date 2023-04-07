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13:03, 7 апреля 2023Бывший СССР

Лавров назвал условия для начала мирных переговоров с Украиной

Лавров заявил, что для мирных соглашений с Украиной Западу нужно учесть интересы России

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что для начала мирных переговоров по конфликту на Украине западным странам нужно учесть интересы России. Слова министра передает корреспондент «Лента.ру».

По словам Лаврова, западные страны должны учесть право жителей Донбасса и соседних территорий «жить так, как жили их предки».

Также министр напомнил о готовности России начать переговорный процесс при условии, что он будет учитывать законные российские интересы.

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Алевтина Запольская
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