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12:30, 7 апреля 2023Бывший СССР

Лавров объяснил важность Украины для Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина нужна Западу для борьбы с конкурентами
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Действия западных стран глава МИД России объяснил попытками покорить Россию, после чего их целью станет Китай и любая страна, которая исходит из своих интересов.

Также Лавров назвал «нечистоплотным приемом» заявления Брюсселя о невозможности прекратить боевые действия и одновременный призыв к России к их прекращению.

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Алевтина Запольская
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