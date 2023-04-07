Лавров объяснил важность Украины для Запада

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина нужна Западу для борьбы с конкурентами

Министр иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров заявил, что Запад с помощью Украины ведет борьбу с конкурентами и пытается «отменить» Россию. Его слова передает корреспондент «Ленты.ру».

Действия западных стран глава МИД России объяснил попытками покорить Россию, после чего их целью станет Китай и любая страна, которая исходит из своих интересов.

Также Лавров назвал «нечистоплотным приемом» заявления Брюсселя о невозможности прекратить боевые действия и одновременный призыв к России к их прекращению.