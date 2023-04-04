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00:32, 4 апреля 2023Мир

Лавров обвинил Киев и Запад в затягивании конфликта на Украине

Глава МИД РФ Лавров обвинил Киев и западных кураторов в затягивании конфликта на Украине
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинские власти и их кураторы на Западе прикладывают все усилия для затягивания боевых действий. Об этом он сообщил в интервью «Аргументам и фактам».

Лавров оценил предложенный Китаем мирный план по урегулированию конфликта на Украине и отметил, что инициатива Пекина схожа с основными тезисами Москвы.

«Особенно в части необходимости обеспечить равную и неделимую безопасность для всех стран в Европе и в мире в целом. Пока же мирный процесс тормозится Киевом и его западными кураторами, которые предпринимают все усилия для затягивания боевых действий», — обвинил российский министр.

В том же интервью Лавров обвинил Запад в круглосуточном поиске способов сдерживания России. Он подчеркнул, Москва по-прежнему готова сотрудничать на основах равноправия и с учетом интересов страны.

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Марина Совина
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