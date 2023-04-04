Лавров обвинил Запад в круглосуточном поиске способов сдерживания России

Лавров заявил, что Запад вместо диалога с РФ круглосуточно ищет способы ее сдерживания

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Аргументам и фактам» обвинил Запад в том, что он вместо диалога с Россией круглосуточно ищет способы ее сдерживания.

Министр иностранных дел подчеркнул, что Москва по-прежнему готова к сотрудничеству на основах равноправия и с учетом российских интересов, в том числе с целью долгосрочного сдерживания ядерных рисков.

«Однако там к этому и конструктивному диалогу с нами не готовы, в круглосуточном режиме заняты поиском новых способов сдерживания России», — заявил Лавров.

Ранее глава МИД России отметил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет».

