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12:49, 27 марта 2023Мир

Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада

Лавров: Россия определится с перспективами взаимодействия с Западом на своих условиях
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Александр Земляниченко / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет». Трансляция заседания Попечительского совета Фонда им. А.М. Горчакова доступна на сайте дипведомства.

«Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что, несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру, включая Запад.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом. Он подчеркнул, что у него нет иллюзии о быстром развитии такого сценария.

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Варвара Кошечкина
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