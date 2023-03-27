Лавров назвал условие взаимодействия России и Запада

Лавров: Россия определится с перспективами взаимодействия с Западом на своих условиях

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва определится с перспективами взаимодействия с западными странами, когда их руководство «протрезвеет». Трансляция заседания Попечительского совета Фонда им. А.М. Горчакова доступна на сайте дипведомства.

«Но будем определяться, естественно, сами и на своих условиях», — подчеркнул он.

Лавров отметил, что, несмотря на грязную кампанию по «отмене всего, что связано с Россией», у страны по-прежнему остается немало друзей по всему миру, включая Запад.

Ранее Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом. Он подчеркнул, что у него нет иллюзии о быстром развитии такого сценария.