Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом

Зампред СБ Медведев допустил восстановление отношений с Западом в отдаленной перспективе

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о наличии возможности восстановления нормальных отношений Москвы с западными странами. При этом он подчеркнул, что это возможно лишь в отдаленной перспективе, а не в скором времени. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Политик признался, что рад, что ему не довелось пообщаться с большинством нынешний лидеров западных государств. Он отметил, что вообще не хотел бы видеть их «физиономии», поскольку они ему неприятны.

«Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию», — заявил Медведев.

Он добавил, что у него нет иллюзий на счет того, что России удастся быстро наладить отношения с Западом и указал на падение уровня компетентности лидеров ряда стран, которых призвал не допускать к политической деятельности.

Ранее Медведев указал на то, что Запад сильно просчитался, когда не пожелал предоставить Москве гарантии безопасности, так и не подписав с ней соответствующий документ.