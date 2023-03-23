Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:21, 23 марта 2023Россия

Медведев заявил о возможности восстановления отношений России с Западом

Зампред СБ Медведев допустил восстановление отношений с Западом в отдаленной перспективе

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, рассказал о наличии возможности восстановления нормальных отношений Москвы с западными странами. При этом он подчеркнул, что это возможно лишь в отдаленной перспективе, а не в скором времени. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Политик признался, что рад, что ему не довелось пообщаться с большинством нынешний лидеров западных государств. Он отметил, что вообще не хотел бы видеть их «физиономии», поскольку они ему неприятны.

«Исхожу из того, что рано или поздно ситуация стабилизируется и общение восстановится, но искренне надеюсь, что к тому времени значительная часть этих персонажей уйдет на пенсию», — заявил Медведев.

Он добавил, что у него нет иллюзий на счет того, что России удастся быстро наладить отношения с Западом и указал на падение уровня компетентности лидеров ряда стран, которых призвал не допускать к политической деятельности.

Ранее Медведев указал на то, что Запад сильно просчитался, когда не пожелал предоставить Москве гарантии безопасности, так и не подписав с ней соответствующий документ.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Появились кадры уничтожения украинского беспилотника в акватории Севастополя
Россияне стали тратить меньше денег на домашних животных
В Мелитополе произошел взрыв
Рейтинг Байдена приблизился к рекордно низким показателям
Россиянин вонзил нож в грудь соседа во время ссоры и пошел под суд
В США призвали Украину продать России новые регионы
Медведев заявил о неприязни к западным лидерам
53-летняя Дженнифер Лопес снялась голой в рекламе обуви
Зампред Совбеза России прокомментировал мировую политику афоризмом
Медведев предрек неспокойные десятилетия
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.