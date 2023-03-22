В России указали Западу на последствия нежелания дать гарантии безопасности

Зампред Совбеза Медведев: Запад просчитался, не предоставив России гарантии безопасности

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, указал на то, что Запад сильно просчитался, когда не пожелал предоставить Москве гарантии безопасности, так и не подписав с ней соответствующий документ. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали», — заявил он, отметив, что западные государства просчитались в данном вопросе.

По его словам, последствия их отказа дать России гарантии безопасности оказались куда сложнее, чем в том случае, если бы они подписали с Москвой документ в декабре прошлого года.

Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж оценил решение президента России Владимира Путина предупредить Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном, назвав его правильным.