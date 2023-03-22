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22:42, 22 марта 2023Россия

В России указали Западу на последствия нежелания дать гарантии безопасности

Зампред Совбеза Медведев: Запад просчитался, не предоставив России гарантии безопасности

Фото: Aleksey Nikolskyi / Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов, указал на то, что Запад сильно просчитался, когда не пожелал предоставить Москве гарантии безопасности, так и не подписав с ней соответствующий документ. Об этом он высказался в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.

«У меня такое ощущение сложилось, что они до поры до времени не верили и не видели степени решимости России, ее президента и верховного главнокомандующего, сделать то, что мы сделали», — заявил он, отметив, что западные государства просчитались в данном вопросе.

По его словам, последствия их отказа дать России гарантии безопасности оказались куда сложнее, чем в том случае, если бы они подписали с Москвой документ в декабре прошлого года.

Ранее ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж оценил решение президента России Владимира Путина предупредить Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном, назвав его правильным.

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Марина Совина
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