Ветеран ВС США Гейдж назвал правильным предупреждение Путина по урановым снарядам для ВСУ

Решение президента России Владимира Путина предупредить Запад о последствиях применения на Украине боеприпасов с обедненным ураном является правильным. Так слова российского лидера о новых поставках вооружения Киеву от Лондона оценил ветеран морской пехоты США Лукас Гейдж, его цитирует РИА Новости.

«Путин прав, проводя красную линию в вопросе использования обедненного урана Украиной», — заявил Гейдж, комментируя возможные поставки Киеву партии снарядов с обедненным ураном.

Намерение Лондона также прокомментировал президент России Владимир Путин. По его заявлению, Москва будет вынуждена реагировать на подобные поставки Киеву. Он отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

Слова властей России о начале применения Западом оружия с ядерным компонентом являются намеренной дезинформацией. Так представитель британского Минобороны отреагировал на реакцию Москвы на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном.

В министерстве отметили, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — говорится в заявлении ведомства.