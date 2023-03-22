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07:08, 22 марта 2023Россия

Путин отреагировал на планы поставки Украине оружия с ядерным компонентом

Президент Путин заявил, что Россия ответит на поставки ВСУ оружия с ядерным компонентом
СюжетМинобороны:
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет вынуждена реагировать на планируемые поставки Киеву оружия с ядерным компонентом. Об этом сообщает РИА Новости.

Так российский лидер отреагировал на информацию о планах поставок для Вооруженных сил Украины (ВСУ) снарядов с обедненным ураном. Он отметил, что Запад, похоже, действительно решил вести боевые действия с Россией до последнего украинца.

Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом

Владимир ПутинПрезидент России
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План Лондона

Во вторник, 21 марта, замглавы Минобороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном.

Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран

Аннабель ГолдиЗамминистра обороны Великобритании

Снаряды с сердечниками из обедненного урана отличаются от обычных диаметром боевой части и начальной скоростью — она может достигать 6120 километров в час и более. Высокий удельный вес сердечника позволяет значительно повысить бронепробитие. Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность заключается в выделяемой из разрушающихся со временем боеприпасов пыли, которая в теории может загрязнить местность вокруг или отравить человека.

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Позиция Москвы

Депутат Госдумы Олег Морозов предостерег Киев от применения снарядов с обедненным ураном. По его мнению, у ряда западных политиков «закончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения», поскольку поставка Украине снарядов с ураном может обернуться тяжелыми последствиями для самой Европы.

Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным

Олег МорозовДепутат Госдумы

В свою очередь, посольство России в Великобритании заявило, что поставки Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права.

В дипмиссии подчеркнули, что расценивают планы британского Минобороны как шаг, ведущий к дальнейшей эскалации, дестабилизации ситуации и «отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок».

Как считает посольство, Лондон сделал выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», что придает «дополнительный цинизм» на фоне рассуждений британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины».

Получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной

Посольство РФ в Великобритании

В дипмиссии также предостерегли Лондон от «пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться "поражения России"».

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Марина Совина
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