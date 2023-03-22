В Госдуме предупредили Киев об ответе на применение снарядов с ураном

Депутат Госдумы Морозов: поставка Киеву снарядов с ураном приведет к тяжелым последствиям

Депутат Госдумы Олег Морозов предостерег Киев от применения снарядов с обедненным ураном. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, у ряда западных политиков «закончились не только мозги, но и инстинкт самосохранения», так как поставка Украине снарядов с ураном может обернуться тяжелыми последствиями для самой Европы.

«Неужели они думают, что на применение снарядов с обедненным ураном ответ тоже будет обедненный? Полагаю, он может быть и вполне обогащенным», — сыронизировал депутат.

Ранее сообщалось, что снаряды с обедненным ураном для американских танков Abrams, которые могут быть поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), имеют высокий уровень токсичности и канцерогенности. По словам эксперта Василия Кашина, применение американской стороной подобных снарядов вызвало политические проблемы в отношениях между США и Японией: «Требования устранить экологический ущерб, который был отмечен, и выступления со стороны местного японского населения», — напомнил специалист.