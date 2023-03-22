Российское посольство отреагировало на план поставок Украине снарядов с ураном

Посольство РФ: поставки Британией Украине боеприпасов с ураном дестабилизируют ситуацию

Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права. Так на подобные планы Лондона отреагировали в посольстве РФ в Лондоне. Комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Как заявили в российском посольстве, планы британского Минобороны расценивают как шаг, ведущий к дальнейшей эскалации, дестабилизации ситуации и «отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок».

В дипмиссии указали, что в Лондоне сделали выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», что придает «дополнительный цинизм» на фоне рассуждений британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины».

«Получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной», — подчеркнули в российском посольстве, предостерегая Лондон от «пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться "поражения России"».

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.