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01:04, 22 марта 2023Мир

Российское посольство отреагировало на план поставок Украине снарядов с ураном

Посольство РФ: поставки Британией Украине боеприпасов с ураном дестабилизируют ситуацию

Фото: Алекс Макнотон / РИА Новости

Поставки Великобританией Украине боеприпасов с обедненным ураном ведут к дальнейшей дестабилизации ситуации и идут вразрез с нормами международного права. Так на подобные планы Лондона отреагировали в посольстве РФ в Лондоне. Комментарий приводится в Telegram-канале дипмиссии.

Как заявили в российском посольстве, планы британского Минобороны расценивают как шаг, ведущий к дальнейшей эскалации, дестабилизации ситуации и «отодвигают перспективу нахождения взаимоприемлемых переговорных развязок».

В дипмиссии указали, что в Лондоне сделали выбор «в пользу причинения разрушений и максимального ущерба населению фронтовых регионов», что придает «дополнительный цинизм» на фоне рассуждений британского правительства о готовности содействовать «восстановлению Украины».

«Получено очередное доказательство, что Украина для Великобритании — не более чем полигон для противостояния с нашей страной», — подчеркнули в российском посольстве, предостерегая Лондон от «пересечения очередной опасной черты в маниакальном стремлении добиться "поражения России"».

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением Украине роты танков Challenger 2 мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что в случае поставок на Украину оружия с ядерным компонентом Россия будет вынуждена на это реагировать.

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Марина Совина
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