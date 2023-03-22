Британия обвинила Россию в дезинформации о боеприпасах с обедненным ураном

Минобороны Британии обвинило РФ в дезинформации из-за слов о снарядах с обедненным ураном

Слова властей России о начале применения Западом оружия с ядерным компонентом являются намеренной дезинформацией. Так представитель британского Минобороны прокомментировал реакцию Москвы на поставку Киеву снарядов с обедненным ураном, передает РБК.

В министерстве отметили, что британская армия использует подобные боеприпасы десятилетиями. «Это стандартный компонент, он не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», — говорится в заявлении ведомства.

Представитель министерства сослался на исследования, которые указывают на низкое воздействие на здоровье людей и окружающую среду от использования боеприпасов с обедненным ураном. Он также отметил высокую эффективность снарядов при поражении бронетехники.

Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди заявила, что Лондон в рамках пакета военной помощи передаст Украине партию снарядов с обедненным ураном. «Наряду с предоставлением роты танков Challenger 2 Украине мы будем поставлять боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, которые содержат обедненный уран», — говорится в сообщении.

Такие боеприпасы применялись в ходе бомбардировок Югославии, операции «Буря в пустыне» и американского вторжения в Ирак в 2003 году.

Использование этих снарядов не имеет ничего общего с ядерным оружием. Ключевая опасность в данном случае — выделяемая из разрушающихся со временем боеприпасов пыль, которая может загрязнить местность вокруг или отравить человека.