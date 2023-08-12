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09:01, 12 августа 2023Бывший СССР

На Украине пообещали игнорировать призывы к переговорам с Россией

Кулеба заявил о желании погасить призывы к Украине пойти на переговоры с Россией
СюжетКонтрнаступление ВСУ
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Brendan Mcdermid / Reuters

Украина все чаще слышит призывы к переговорам с Россией, но она будет предпринимать меры в рамках законодательства, чтобы заглушить их. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, его слова приводит издание LIGA.net

Он подчеркнул, что близится сложный политический сезон. «Становятся громче голоса [с призывом начать переговоры]. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства, чтобы эти голоса угасали», — пообещал Кулеба.

Ранее глава украинского МИД допустил возможность переговоров с российской стороной после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако он подчеркнул, что прямые переговоры между украинским лидером Владимиром Зеленским и главой России Владимиром Путиным не рассматриваются. При этом Кулеба уточнил, что в настоящее время условий для переговоров нет.

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    Марина Совина
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