Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:48, 10 августа 2023Бывший СССР

Глава МИД Украины вернулся к идее переговоров с Россией

Глава МИД Украины Кулеба вернулся к идее переговоров с Россией после провала ВСУ

Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью Corriere della Sera.

«Цель, которая заключается в завершении конфликта, может быть достигнута с помощью сочетания боевых действий и дипломатии», — сказал он. При этом Кулеба уточнил, что прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не рассматриваются.

По его словам, в урегулировании конфликта возможно участие посредников, как в зерновой сделке. Кулеба добавил, что в настоящий момент условий для переговоров нет, однако Украина будет искать решение.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никаких переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется. По его словам, российская сторона не продемонстрировала к ним интереса.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    БПЛА сбили над Калугой, Подмосковьем и Севастополем. Что известно о террористических атаках Украины на территории РФ?

    Неразорвавшиеся боеприпасы уничтожили силовики под Херсоном

    Глава МИД Украины вернулся к идее переговоров с Россией

    Российские войска уничтожили украинскую гаубицу «Мста-Б» в Херсонской области

    Байден назвал мерзким вопрос журналиста о своем сыне

    Внуково и Домодедово сняли ограничения на прилет и вылет самолетов

    Дебютный матч Месси в MLS перенесли

    Байден встретится с премьер-министром Австралии

    WhatsApp изменит правила входа для пользователей Android

    Последствия падения обломка БПЛА в автомобиль москвичей показали на фото

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости