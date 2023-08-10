Глава МИД Украины вернулся к идее переговоров с Россией

Глава МИД Украины Кулеба вернулся к идее переговоров с Россией после провала ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией после провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он высказался в интервью Corriere della Sera.

«Цель, которая заключается в завершении конфликта, может быть достигнута с помощью сочетания боевых действий и дипломатии», — сказал он. При этом Кулеба уточнил, что прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным не рассматриваются.

По его словам, в урегулировании конфликта возможно участие посредников, как в зерновой сделке. Кулеба добавил, что в настоящий момент условий для переговоров нет, однако Украина будет искать решение.

Ранее официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что никаких переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется. По его словам, российская сторона не продемонстрировала к ним интереса.