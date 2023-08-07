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21:20, 7 августа 2023Мир

В Госдепе высказались о мирных переговорах по Украине

Госдеп: США не ведут с Россией никаких переговоров о мире на Украине

Фото: Vladimir Baranov / Globallook Press

Никаких переговоров с Москвой о мирном урегулировании конфликта на Украине сейчас не ведется, заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российская сторона не продемонстрировала к ним интереса. «Никаких мирных переговоров с Россией сейчас не ведется, поскольку РФ отказалась вступать в содержательный диалог о мире», — высказался он.

По словам представителя Госдепа, США готовы сыграть «любую возможную конструктивную роль» в урегулировании кризиса. Он выразил готовность поддержать Киев в контексте будущего диалога о мире. Кроме того, по словам дипломата, Вашингтон приветствует желание других стран помочь в урегировании конфликта.

Ранее советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. По мнению политика, Киев неспособен продолжать конфликт без военной и финансовой помощи.

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    Марина Совина
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