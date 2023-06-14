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23:45, 14 июня 2023Мир

В США допустили мирные переговоры по Украине на своих условиях

Советник Дэвид Пайн допустил, что США заставят Зеленского признать потерю территорий
СюжетСмерч в Туапсе
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что при желании Вашингтон может заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях. Об этом он заявил в беседе с изданием Myśl Polska.

Пайн ранее представил план урегулирования конфликта на Украине, который предполагает подписание с Россией перемирия. Он допустил, что в таком случае США заставят президента страны Владимира Зеленского признать потерю территорий.

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«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», — подчеркнул он.

По мнению политика, Киев неспособен продолжать конфликт без военной и финансовой помощи. При этом Украине следует признать текущие границы, при которых Киев будет контролировать 82 процента от изначальной территории. Пайн добавил, что у США и НАТО нет поводов продолжать конфликт Москвой.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины. По его мнению, страны вряд ли придут к диалогу до выборов президента США в 2024 году.

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    Марина Совина
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