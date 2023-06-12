Боррель назвал возможный срок начала переговоров России и Украины

Глава евродипломатии Боррель: переговоры РФ и Украины вряд ли начнутся до выборов в США

Переговоры между Россией и Украиной вряд ли начнутся до выборов президента США в 2024 году. Такой возможный срок назвал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Оndacero.

По мнению европейского политика, президент России Владимир Путин намерен ждать результатов выборов американского президента. До этого, указал Боррель, не стоит ожидать начала мирных переговоров Москвы и Киева.

Ранее Боррель заявлял, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте.

11 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной. По словам пресс-секретаря российского президента, в данный момент нет даже фундамента, «хотя бы хлипкого», чтобы выстраивать диалог с Киевом.