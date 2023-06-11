Кремль оценил возможность переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков не увидел предпосылок к переговорам с Украиной

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной. Об этом пресс-секретарь российского президента заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры доступны в Telegram.

По словам Пескова, в данный момент нет даже фундамента, «хотя бы хлипкого», чтобы выстраивать диалог с Киевом. «Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать, поэтому нет никаких предпосылок для переговоров», — оценил возможность договоренностей представитель Кремля.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что переговоры Киева и Москвы возможны, если последняя изменит цели спецоперации. Резников заявил, что интерес Украины в этом конфликте — жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями».

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте. «Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — считает Боррель.

