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12:10, 11 июня 2023Россия

Кремль оценил возможность переговоров с Украиной

Представитель Кремля Песков не увидел предпосылок к переговорам с Украиной

Фото: Sergey Bobylev / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что сейчас нет никаких предпосылок к переговорам с Украиной. Об этом пресс-секретарь российского президента заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, кадры доступны в Telegram.

По словам Пескова, в данный момент нет даже фундамента, «хотя бы хлипкого», чтобы выстраивать диалог с Киевом. «Мы видим нежелание режима, неготовность, непозволенность режиму со стороны хозяев, можно так сказать, поэтому нет никаких предпосылок для переговоров», — оценил возможность договоренностей представитель Кремля.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что переговоры Киева и Москвы возможны, если последняя изменит цели спецоперации. Резников заявил, что интерес Украины в этом конфликте — жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями».

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что «без оптимизма» смотрит на ситуацию на Украине. По его мнению, Россия не пойдет на мирные переговоры, пока не победит в конфликте. «Я вижу явное намерение России выиграть войну. Россия не пойдет на переговоры, если не победит», — считает Боррель.

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    Варвара Кошечкина
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