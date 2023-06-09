На Украине заявили о возможности переговоров с Россией. Какое условие выдвинули в Киеве?

Министр обороны Украины Резников: переговоры с РФ возможны, если Москва изменит цели СВО

Украинский министр обороны Алексей Резников, выступая на мероприятии «Диалоги о восстановлении Украины», заявил, что переговоры Киева и Москвы возможны, если последняя изменит цели спецоперации.

Такую позицию он высказал на переговорах с представителями стран Азиатско-Тихоокеанского региона в Сингапуре в ходе форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла».

Жить по-добрососедски

Самому главе Минобороны Украины не понравились инициативы высокопоставленных чиновников стран Юго-Восточной Азии, включающие проведение референдумов и создание буферных зон.

Резников заявил, что интерес Украины в этом конфликте — жить «нормально, по-добрососедски со всеми соседями». Он также обратился к главам стран Азиатско-Тихоокеанского региона, указав, что изначальные цели российской спецоперации — демилитаризация и денацификация страны.

Вы сначала идентифицируйте интерес россиян, изменился ли он у них? Если изменился, то так называемая ZOPA — zone of possible agreement — становится понятной, а если нет, то оставайтесь в очереди, мы без вас как-то будем здесь разбираться Алексей Резников Министр обороны Украины

Компромисс

В ответ на слова Резникова высказался депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил, что в рамках переговоров с Украиной Россия может пойти на некоторые компромиссы. При этом заметил, что по ряду ключевых вопросов Москва не согласится на уступки.

У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много Алексей Чепа Замглавы комитета Госдумы по международным делам

Он также заявил, что Москва не пойдет навстречу Киеву в вопросе Крыма, безопасности своих граждан и новых регионов, вошедших в состав России.

Накануне заявления Резникова перспективы мирного соглашения в военном конфликте на Украине оценил и врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Необходимо, чтобы Украина была повержена. Другого способа ситуацию завершить я пока не вижу Денис Пушилин Врио главы ДНР

Наступление Украины

Заявление о возможности переговоров с Москвой прозвучало в Киеве после неудачных попыток наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. О попытке прорвать российскую линию обороны в надежде выйти к Азовскому морю рассказал командующий 58-й армией Вооруженных сил (ВС) России генерал-майор Иван Попов.

Умело организованное огневое поражение, разведка и наблюдение, танки, которые применялись командирами батальонов первого эшелона, — все в совокупности с действиями представителями родов войск и сыграло свою важнейшую роль в отражении попытки противника проломить оборону 58-й армии Иван Попов командующий 58-й армией ВС России, генерал-майор

Вскоре после отражения атаки ВСУ в сети появились кадры подбитых немецких танков Leopard 2. Затем глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о попытках Украины организовать новые удары по российской обороне.