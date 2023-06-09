Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:41, 9 июня 2023Россия

В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной

Депутат Госдумы Чепа допустил уступки со стороны России в рамках переговоров с Украиной

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В рамках мирных переговоров с Украиной возможны некоторые компромиссы со стороны России. Тем не менее недопустимы уступки по ряду ключевых для страны вопросов: это гарантии безопасности, а также территориальная принадлежность новых регионов. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«У нас главное условие мира — это гарантии безопасности, которые страны НАТО стали нарушать, создавая угрозу мировой войны. Это главное условие, которое мы должны соблюсти, и понятно, что компромиссов здесь не очень много, — заметил политик. — Запад провоцирует этот конфликт. Хотя, конечно, ситуация постоянно меняется, и экономическая, и политическая. В конечном итоге, все будет зависеть от того, как Запад будет реагировать на меняющиеся условия».

Чепа не исключил, что Россия может рассмотреть разные условия мира и даже пойти на некоторые компромиссы при ряде условий.

«Хотя, естественно, пока нельзя сказать, какие именно. Но компромиссов точно не будет относительно угрозы гражданам, угрозы республикам, вошедшим в состав России, не будет компромиссов по Крыму. Это не обсуждается», — подчеркнул политик.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников заявил, что переговоры с Россией возможны при условии изменения Москвой целей спецоперации. По словам Резникова, Украина может жить мирно и «нормально по-добрососедски со всеми соседями». Однако для этого России следует изменить свой подход к решению конфликта, сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    В Воронеже беспилотник со взрывчаткой врезался в жилой дом. Что известно о разрушениях и раненых?
    Россиянин приревновал подростков 13 и 14 лет к девушке и напал на них с ножом
    В России допустили компромиссы в переговорах с Украиной
    Количество осадков во Владивостоке побило многолетний рекорд
    Бельгия высказалась о помощи Украине после диверсии в Белгородской области
    Стала известна предполагаемая модель взорвавшегося в Воронеже беспилотника
    Гоар Аветисян показала внешность без макияжа и фильтров
    Очевидица описала момент взрыва при попадании БПЛА в жилой дом в Воронеже
    В Запорожье заявили о попытках ВСУ организовать новые атаки
    Опубликованы кадры изнутри поврежденной из-за падения дрона квартиры в Воронеже
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.