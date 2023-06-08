Опубликованы кадры горящего танка Leopard 2

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ на запорожском направлении

Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Видео опубликовано в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видна колонна украинской бронетехники, в числе которой можно заметить и немецкие танки Leopard 2. Из башни одного из них валит дым, танк горит. Другие Leopard 2, судя по опубликованной записи, также обездвижены.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что ВСУ в ночь на 8 июня предприняли попытку прорыва российской обороны на запорожском направлении. Разведка своевременно обнаружила подразделения противника, после чего был нанесен превентивный удар, указал глава Минобороны.

6 июня российское военное ведомство также публиковало видео, на котором показано уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard, в зоне проведения спецоперации. На записи показана техника противника, которая движется по полю, продемонстрирован процесс наведения на цель и сам удар.