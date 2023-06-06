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17:08, 6 июня 2023Россия

Минобороны показало уничтожение танков Leopard на видео

МО РФ показало кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard

Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard. Кадры во вторник, 6 июня, опубликовала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили восемь немецких Leopard и 24 других танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них также было три французских AMX-10. Кроме того, успешно поражены 109 боевых машин пехоты.

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    Евгения Куликова
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