Минобороны показало уничтожение танков Leopard на видео

МО РФ показало кадры уничтожения иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard

Минобороны России показало на видео уничтожение иностранной бронетехники, в том числе танков Leopard. Кадры во вторник, 6 июня, опубликовала пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили восемь немецких Leopard и 24 других танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Среди них также было три французских AMX-10. Кроме того, успешно поражены 109 боевых машин пехоты.