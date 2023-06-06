Володин заявил об уничтожении 8 немецких Leopard и 24 других танков ВСУ

Володин заявил, что ВС России уничтожили 8 немецких Leopard и 24 других танка ВСУ

За минувшие сутки российские войска уничтожили 8 немецких Leopard и 24 других танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, всего 5 июня Вооруженные силы России уничтожили 32 танка противника, среди которых также было французских AMX-10. Кроме того, успешно поражены 109 боевых машин пехоты.

Володин также заявил, что контрнаступление ВСУ идет уже второй день. По его мнению, молчание президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга связано с отсутствием у противника успехов.