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13:37, 6 июня 2023Россия

Володин заявил об уничтожении 8 немецких Leopard и 24 других танков ВСУ

Володин заявил, что ВС России уничтожили 8 немецких Leopard и 24 других танка ВСУ
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

За минувшие сутки российские войска уничтожили 8 немецких Leopard и 24 других танка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram.

По его словам, всего 5 июня Вооруженные силы России уничтожили 32 танка противника, среди которых также было французских AMX-10. Кроме того, успешно поражены 109 боевых машин пехоты.

Володин также заявил, что контрнаступление ВСУ идет уже второй день. По его мнению, молчание президента Украины Владимира Зеленского, американского лидера Джо Байдена и генсека НАТО Йенса Столтенберга связано с отсутствием у противника успехов.

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