Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?

Власти сообщили, что Новую Каховку затопило после разрушений на гидроэлектростанции

Из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области в ходе обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) более десятка населенных пунктов оказались под угрозой подтопления, жителям некоторых из них уже приходится справляться с последствиями подрыва. К настоящему моменту разрушены 14 из 28 пролетов плотины Каховской ГЭС. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция восстановлению не подлежит.

Что ждет население

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего пошло затопление территорий. Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся на 2,5 метра. Надводные сооружения оказались разрушены, после чего вода направилась вниз по течению. По последним данным, уровень воды в Днепре поднялся больше чем на 10 метров и продолжает увеличиваться.

Угрозы жизни людей нет. Сотрудники МЧС и власти контролируют уровень воды в реке Андрей Алексеенко глава правительства Херсонской области

В зоне риска подтоплений расположены 14 населенных пунктов, в них проживают более 22 тысяч человек. Речь про населенные пункты: Днепряны, Корсунка, Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка, Голая Пристань, Белогрудовое, Старая Збурьевка, Забарино и острова на Днепре.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что местные власти предупредили население о возможной опасности, а также подготовили автобусы и места размещения людей на случай эвакуации. В прибрежной части Новокаховского городского округа и херсонском районе Корабел из-за подтоплений было отключено электроснабжение.

В Новую Каховку, Голую Пристань и Алешки направлены три оперативные группы спасателей МЧС. При этом Алексеенко исключил угрозу крупным населенным пунктам.

Полностью под водой находится Днепрянский остров ниже по течению, вода неконтролируемо сбрасывается через разрушенные сооружения Владимир Леонтьев глава администрации Новокаховского городского округа

Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев констатировал затопление населенного пункта. Он заявил, что уровень подъема воды в городе достиг пяти метров. Проводится эвакуация жителей из около 300 домов, расположенных на берегу Днепра. В населенных пунктах Днепряны и Корсунка вода продолжает подниматься. Согласно прогнозам экстренных служб, ее уровень продержится около 72 часов.

По словам Леонтьева, угроза разрушения Новой Каховки и расположенных рядом с ней населенных пунктов после сброса воды отсутствует, однако из-за последствий обстрела ГЭС часть линий электропередачи оказалась разрушена, а канализационные станции затоплены.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что под угрозой затопления оказались 80 населенных пунктов после частичного разрушения ГЭС. «Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. (…) Занимаемся эвакуацией жителей районов подтопления», — прокомментировал он.

Другие последствия

Власти региона ожидают, что последствия будут минимальными.

Угрозы гибели города и населенных пунктов нет. Однако уже сейчас затоплены канализационные станции, разрушена часть линий электропередачи в силу того, что вода неконтролируемо сбрасывается мощнейшим потоком Владимир Леонтьев мэр Новой Каховки

Глава Крыма Сергей Аксенов допустил риск обмеления Северо-Крымского канала. «В настоящее время запасы воды в канале — порядка 40 миллионов кубометров. Водохранилища, даже те, которые ранее были заполнены на 15-20 процентов, на данный момент имеют около 80 процентов наполнения. Питьевой воды более чем достаточно. Проводятся работы по минимизации потерь воды в канале. В ближайшие дни будет понятна динамика и возможные риски», — написал он в Telegram.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев подчеркнул, что ситуация с Каховской ГЭС никак не скажется на водоснабжении города. Севастополь использует собственное водохранилище, запасы воды в котором сейчас находятся на максимальном уровне.

Город пользуется собственным водохранилищем, запасы воды на максимуме, также есть резервные источники водоснабжения Михаил Развожаев губернатор Севастополя

Фото: Maxar Technologies / Reuters

В то же время в Кривом Роге начались проблемы с водоснабжением из-за удара по Каховской ГЭС. Мэр города Александр Вилкул призвал жителей города прекратить панику и объяснил проблемы с водой резким увеличением ее забора.

«Забор воды за последние пять часов увеличился в два раза — все набирают ванны и другие емкости. Не выдерживает автоматика насосов, выбивает постоянно», — сообщил Вилкул.

При этом разрушение Каховской ГЭС не отразится на работе Запорожской атомной электростанции. По словам сенатора от Запорожской области Дмитрия Ворона, подобные происшествия прогнозировались при проектировании и строительстве объекта.

Что касается состояния самой ГЭС, мэр Новой Каховки Леонтьев заявил о невозможности ее ремонта после разрушения. По его словам, предприятие придется строить заново после завершения военных действий.

В конце мая командир одного из российских подразделений сообщил о напряженной обстановке на линии боевого соприкосновения рядом с Каховским водохранилищем. Он отметил, что в районе ведется активное наблюдение за ситуацией.

В октябре 2022 года ВСУ ударили по Каховской ГЭС, однако обстрел не привел к серьезным повреждениям. Урон оказался некритическим, и электростанция продолжила работу.

Советские ученые создали карту возможного затопления при прорыве Каховской ГЭС

В 1985 году советские ученые рассчитали возможные последствия в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС. Согласно их прогнозам, взрыв дамбы мог привести к спуску вниз по Днепру волны высотой пять метров. Она смыла бы все прибрежные поселки на своем пути и через два часа добралась бы до Херсона. От наводнения при самом пессимистичном сценарии пострадала бы значительная часть областного центра.