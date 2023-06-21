В Минобороны заявили об обеззараживании местности после разрушения Каховской ГЭС

Генерал МО РФ Кириллов заявил об обеззараживании местности после разрушения Каховской ГЭС

Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?

Начало событий в новости Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и сотрудники МЧС обеззараживают местность, затронутую паводком, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводят «Известия».

«Объемы не такие значительные (...) Я думаю, особых проблем там не будет», — заявил представитель оборонного ведомства.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В результате несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что из-за случившегося регион столкнулся с огромной нехваткой питьевой и технической воды.