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14:27, 21 июня 2023Россия

В Минобороны заявили об обеззараживании местности после разрушения Каховской ГЭС

Генерал МО РФ Кириллов заявил об обеззараживании местности после разрушения Каховской ГЭС
Начало событий в новости Плотина Каховской ГЭС разрушается после обстрелов со стороны Украины. Какие последствия грозят местным жителям?

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и сотрудники МЧС обеззараживают местность, затронутую паводком, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводят «Известия».

«Объемы не такие значительные (...) Я думаю, особых проблем там не будет», — заявил представитель оборонного ведомства.

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Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В результате несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления.

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что из-за случившегося регион столкнулся с огромной нехваткой питьевой и технической воды.

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    Евгения Куликова
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