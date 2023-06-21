В Минобороны заявили об обеззараживании местности после разрушения Каховской ГЭС
Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России и сотрудники МЧС обеззараживают местность, затронутую паводком, после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова приводят «Известия».
«Объемы не такие значительные (...) Я думаю, особых проблем там не будет», — заявил представитель оборонного ведомства.
Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. В результате несколько населенных пунктов оказались в зоне подтопления.
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских сообщил, что из-за случившегося регион столкнулся с огромной нехваткой питьевой и технической воды.