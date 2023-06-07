В Херсонской области заявили об ухудшении ситуации в Голой Пристани. Город вслед за Алешками начал уходить под воду

Алексеенко: в Голой Пристани резко растет уровень воды после разрушения Каховской ГЭС

Уровень воды в городе Голая Пристань начал резко расти. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

Он отметил, что ситуация в городе стала ухудшаться к вечеру вторника, 6 июня. «Пойменные районы ушли под воду еще в светлое время, затем уровень затопления стал быстро расти», — говорится в сообщении. Алексеенко предупредил, что вода может подняться до крыш домов и выше. В то же время он отметил, что многие жители не верят в опасность ситуации, и их «приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы».

Очевидцы также сообщали, что в Голой Пристани вода уже есть во дворах ближайших к реке улиц, затоплен парк. Кроме того, в селе Казачьи Лагеря под воду ушла турбаза, а у некоторых жителей затопило гаражи.

Последствия повреждения Каховской ГЭС

Каховская гидроэлектростанция (ГЭС) была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. В считаные минуты уровень воды непосредственно в Новой Каховке увеличился сразу на 10 метров, а ниже по течению Днепра — в среднем на 2,5 метра. В результате Новая Каховка оказалась затоплена. В поселке Корсунка под Новой Каховкой эвакуировали 17 человек с крыш затопленных домов. Также известно как минимум о 1335 домах, затопленных на правом берегу Днепра.

Около 80 населенных пунктов находятся в зоне затопления

О тяжелых последствиях диверсии для жителей региона также говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш предупредил, что разрушения Каховской ГЭС в скором времени создадут еще одну угрозу для функционирования Запорожской атомной электростанции (АЭС). Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области, а также на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, в Международная организация по миграции (МОМ) заявили, что с учетом произошедшего болезни, передаваемые через воду, представляют серьезную угрозу.

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Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что разрушение Каховской ГЭС произошло в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ). Он назвал произошедшее терактом. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, целью Киева была переброска подразделения с херсонского направления в район наступательных действий, ослабив тем самым позиции на херсонском направлении. Аналогичное мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, назвав действия Киева немыслимым преступлением.

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В свою очередь, советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что за уничтожением плотины якобы стоит артиллерия 205-й мотострелковой бригады Вооруженных сил России. Президент Украины Владимир Зеленский расценил произошедшее как экоцид и заявил о планах Киева подать иск в Международный уголовный суд (МУС). Единственное, в чем сошлись и украинские, и российские официальные лица, — станция не подлежит восстановлению.

В то же время в Белом доме не смогли доказать причастность России к произошедшему. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби отметил, что администрация США в настоящее время не может с уверенностью сказать, кто несет ответственность за подрыв Каховской ГЭС.