На Украине подсчитали количество оказавшихся под водой домов

Прокудин: 1335 домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в подконтрольной Украине Херсонской области более тысячи домов оказались под водой. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин, пишет РИА Новости.

По его словам, на текущий момент известно про 1335 домов, затопленных на правом берегу Днепра.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.