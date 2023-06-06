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21:19, 6 июня 2023Бывший СССР

На Украине подсчитали количество оказавшихся под водой домов

Прокудин: 1335 домов на подконтрольной Киеву части Херсонской области оказались под водой

Фото: Ukrainian Presidential Office / Keystone Press Agency

В результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в подконтрольной Украине Херсонской области более тысячи домов оказались под водой. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Проскудин, пишет РИА Новости.

По его словам, на текущий момент известно про 1335 домов, затопленных на правом берегу Днепра.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской ГЭС. По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей.

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    Марина Совина
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