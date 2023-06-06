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19:36, 6 июня 2023Бывший СССР

На Украине спрогнозировали проблемы с водой из-за прорыва на Каховской ГЭС

Зеленский спрогнозировал проблемы с водой на Украине из-за прорыва на Каховской ГЭС

фото: Алексей Коновалов / ТАСС / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский спрогнозировал большие проблемы с питьевой водой в Днепропетровской области из-за прорыва на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом он высказался на пресс-конференции, которую транслировала украинская телерадиокомпания «Суспiльне» («Общественное»).

По словам главы республики, проблемы с питьевой водой также могут быть на подконтрольных Киеву территориях Запорожской и Херсонской областей. «Будет затоплено от 35 до 80 населенных пунктов. (...) Последствия будут понятны где-то через неделю, когда уйдет вода», — предположил Зеленский.

Утром 6 июня стало известно о разрушении Каховской ГЭС. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что это произошло в результате ударов со стороны Вооруженных сил Украины, назвав случившееся терактом. В результате инцидента город оказался затоплен, а власти начали эвакуацию жителей соседних населенных пунктов.

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    Алевтина Запольская
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