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12:26, 6 июня 2023Россия

Власти констатировали затопление Новой Каховки из-за прорыва плотины

Глава Новой Каховки Леонтьев заявил, что город затоплен после прорыва плотины на ГЭС

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Новая Каховка затоплена после прорыва плотины на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом сообщил глава городской администрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия-1».

«Город затоплен», — констатировал он.

Ранее Леонтьев сообщил, что власти начали эвакуацию людей из ряда населенных пунктов Новокаховского городского округа, расположенных вдоль берега Днепра. Их перевозят вглубь муниципалитета. Глава городской администрации также подчеркнул, что вода в районе прорыва плотины продолжает подниматься.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Леонтьев назвал произошедшее терактом и подчеркнул, что его последствия будут изучены.

В сети также появились кадры с разрушенной плотиной. На них видно, как из-за разрушенной задвижки ГЭС вода сбрасываться ниже по течению.

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    Зураб Дарахвелидзе
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