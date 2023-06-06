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23:23, 6 июня 2023Мир

Небензя заявил о немыслимом преступлении Киева в отношении Каховской ГЭС

Постпред РФ при ООН Небензя: Киев совершил немыслимое преступление, подорвав Каховскую ГЭС

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Киев совершил немыслимое преступление, подорвав Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС). Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя, пишет РИА Новости.

По его словам, данная атака была необходима для перегруппировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и нанесения гуманитарного ущерба. Постпред РФ при ООН также призвал генерального секретаря организации Антониу Гутерриша осудить подрыв Украиной дамбы Каховской ГЭС.

Небензя добавил, что Россия сожалеет, что международное сообщество не услышало ее предостережения об угрозе разрушения Украиной Каховской ГЭС.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Марина Совина
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